Ани Лорак в бикини продемонстрировала аппетитный бюст и пышные ягодицы

Артистка поделилась роликом, снятым на Мальдивах.

Певица Ани Лорак, которая на днях в черном мини-платье похвасталась фигурой, порадовала поклонников очередным пикантным видео со своим участием.

На странице в Instagram артистка разместила ролик, который сняла еще во время отдыха на Мальдивах несколько месяцев назад. В видео исполнительница позирует в бикини цвета кофе с молоком. Лорак игриво улыбается, демонстрируя в танце свою роскошную фигуру.

Фаны не стали скрывать, что были очарованы внешним видом кумира:

Боже, вот как можно иметь такую фигуру! Ну просто молодец! Представляю, сколько труда вложено в это тело

Эх, какая фигурка и талант!

Какая вы роскошная женщина

Напомним, что несколько недель назад Ани Лорак в очередном мини-платье на праздновании 10-летия дочери возмутила фанов. Артистка озадачила фанов внешним видом.

Отметим, что в Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре 2014 года. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие связывали с тем, что певица выступает с концертами в России, агрессивно настроеной против Украины и финансирует терроризм на Донбассе.

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