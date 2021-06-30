Ані Лорак у бікіні продемонструвала апетитний бюст та пишні сідниці

Артистка поділилася роликом, знятим на Мальдівах.

Співачка Ані Лорак, яка днями у чорній мінісукні похизувалася фігурою, потішила прихильників черговим пікантним відео зі своєю участю.

На сторінці в Instagram артистка розмістила ролик, який зняла ще під час відпочинку на Мальдівах декілька місяців тому. У відео виконавиця позує у бікіні кольору кави з молоком. Лорак грайливо усміхається, демонструючи у танці свою розкішну фігуру.

Фани не стали приховувати, що були захоплені зовнішнім виглядом кумирки:

Боже, ось як можна мати таку фігуру! Ну просто молодчинка! Уявляю, скільки праці вкладено в це тіло

Ех, яка фігурка і талант!

Яка ви розкішна жінка

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Ані Лорак у черговій мінісукні на святкуванні 10-річчя доньки обурила фанів. Артистка спантеличила фанів зовнішнім виглядом.

Зазначимо, що в Україні Ані Лорак востаннє виступала у листопаді 2014 року. Тоді концерти артистки спровокували масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пов'язували із тим, що співачка виступає з концертами в Росії, яка дуже агресивно налаштована проти України та фінансує тероризм на Донбасі.

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