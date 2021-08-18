Брюс Уиллис с густой шевелюрой и усами: как выглядел актер в молодости

Брюс Уиллис с густой шевелюрой и усами: как выглядел актер в молодости

Дочь артиста поделилась фотографией, сделанной в 1988 году.

Старшая дочь звездных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер похвасталась своим отцом. Она показала фото 23-летнего "Крепкого орешка". Актер, который и сейчас пользуется популярностью среди женщин, ранее был вообще сердцеедом.

На своей странице в Instagram она поделилась архивным снимком, на котором засветила своего отца в молодости.

На снимке Брюс Уиллис держит на руках маленькую Румер. Тогда у актера была роскошная густая шевелюра и усы. Кадр сделан в 1988 году.

Брюс Уиллис со старшей дочерью / instagram.com/rumerwillis

"Как все начиналось", — подписала пост дочь знаменитости.

Также Румер поделилась архивным снимком своей мамы Деми Мур. На них молодая актриса изображена без макияжа и с распущенными волосами.

Деми Мур со старшей дочерью / instagram.com/rumerwillis

Отметим, Брюс Уиллис и Деми Мур поженились в 1987 году, а развелись — в 2000. За время супружеской жизни у них родились три дочери: Румер, Скаут и Таллула.

Недавно самая младшая из них сообщила, что выходит замуж. Таллуле сделал предложение ее 31-летний бойфренд, режиссер Дилан Басс.

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