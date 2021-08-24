Девушка Дамиано Давида в компрессионных чулках показала живот после операции

Модели сделали 4 прокола.

Любимая фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида — Джорджия Солери — которую прооперировали из-за эндометриоза, показала свой живот.

В фотоблоге 25-летняя модель обнародовала снимок, где появилась лежа на кровати в компрессионных чулках. Девушке сделали лапараскопию, ведь на теле видны 4 пластыря, которые скрывают проколы.

Девушка Дамиано Давида после операции / instagram.com/giorgiasoleri_

В посте Джорджия, за жизнью которой следит более 377 000 фолловеров, предположила, что согласно статистике, около 24 тысяч ее подписчиц могут болеть эндометриозом. Избранница рок-звезды решила еще раз напомнить о симптомах этого заболевания.

"Болевые кровотечения и длительные менструации, которые могут привести к рвоте и потере сознания, боль, похожая на менструацию 24 часа в сутки, боль при половом акте, боль при мочеиспускании, боль при дефекации, хроническая тазовая боль, проблемы с пищеварением, хроническая усталость и т. д. (кроме тяжелых случаев легочного или диафрагмального эндометриоза)", — написала она.

Напомним, не так давно девушка солиста Måneskin без макияжа в палате показала, как выглядит после операции. Модель прооперировали из-за эндометриоза.

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