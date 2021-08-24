24 августа пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой у входа на станцию метро "Крещатик", когда тот направлялся в Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает издание "Страна.UA".

Кто именно совершил этот поступок — пока неизвестно. Порошенко вместе с полицейскими сел в машину правоохранителей для выяснения обстоятельств.

Напомним, 24 августа свободной и независимой Украине исполнилось 30 лет. В Киеве состоялся грандиозный парад. В праздничном параде на Крещатике было три колонны — пешая, воздушная и механизирована.

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