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Петра Порошенко облили зеленкой

Петра Порошенко облили зеленкой

Петра Порошенко облили зеленкой

Событие произошло после Марша защитников Украины.

24 августа пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой у входа на станцию метро "Крещатик", когда тот направлялся в Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает издание "Страна.UA".

Кто именно совершил этот поступок — пока неизвестно. Порошенко вместе с полицейскими сел в машину правоохранителей для выяснения обстоятельств.

Напомним, 24 августа свободной и независимой Украине исполнилось 30 лет. В Киеве состоялся грандиозный парад. В праздничном параде на Крещатике было три колонны — пешая, воздушная и механизирована.

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