Девушка победителя "Голосу країни" Сасанчина рассекретила, когда будет рожать

Иванна находится на 23 неделе беременности.

Девушка победителя вокального шоу "Голос країни" Романа Сасанчина, который вскоре впервые станет отцом, Иванна поделилась подробностями своей беременности.

Избранница артиста рассказала, что забеременела неожиданно. Ведь гинеколог ее предупредил, что из-за нерегулярных критических дней и частых гормональных нарушений это произойдет не скоро.

девушка Сасанчина / instagram.com/annavi_i

"Мы действительно думали, что на это уйдет много времени. Но все произошло гораздо раньше. И этот ребенок хоть и незапланированный, но она очень желательный", — поделилась Иванна.

Девушка удивилась, когда узнала, что беременна. Она почувствовала боль внизу живота, и у нее повысилась температура до 37. А также Иванна стала эмоционально на все реагировать.

ребенок Сасанчина / instagram.com/annavi_i

"Когда я узнала, что беременна, я заплакала. Это были слезы счастья. В тот день я сделала, возможно, 10 или больше тестов и сразу записалась на УЗИ", — призналась девушка.

Также избранница Романа поделилась, что за 23 недели беременности набрала почти 5 килограмм.

Вес беременной девушки Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Влюбленные ожидают, что первенец родится с 14 декабря по 6 января. Пол ребенка пара уже знает. Однако, пока держит это в секрете.

Кроме этого, они планируют партнерские роды. Однако, Роман признался, что ему немного боязно.

"Я хочу быть на родах, но очень боюсь за себя. Я буду держать Иванку за руку, но еще надо найти кого-то, кто бы меня держал", — с улыбкой рассказал Роман.

Напомним, что пара еще не замужем. Но исполнитель уже сделал предложение своей возлюбленной. Однако, когда они сыграют свадьбу, пока не знают.

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