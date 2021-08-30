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День лысины: топ самых известных лысых украинских звезд

День лысины: топ самых известных лысых украинских звезд

день лысины

Многие из знаменитостей гордятся своей лысиной.

Ее называют признаком ума и сексуальности — все это о лысине. Сегодня неофициальный праздник — День лысины.

Предлагаем вашему вниманию топ самых сексуальных "лысунов" страны и не только, и как они относятся к своей прическе, или же — ее отсутствию.

Брюс Уиллис, Джейсон Стэтхэм, Вин Дизель и Зинедин Зидан — одни из самых знаменитых и сексуальных мужчин планеты. И такой популярности они, среди прочего, должны быть благодарны своей лысине. Ведь именно лысина объединяет этих красавчиков.

Действительно ли лысина помогает Владу Яме покорять женские сердца

Действительно ли лысина помогает Владу Яме покорять женские сердца

Это доказывают и украинские "лысуны". А их среди наших звезд немало. Один из самых популярных — артист и продюсер Алексей Потапенко. За 20 лет на сцене его ни разу не видели с волосами. Сам артист как-то пошутил: роскошную шевелюру, которой мог похвастаться в 18, съела краска. Но своей лысиной Потап гордится. Даже сделал ее фишкой социального ролика во время строгого карантина.

Потап / © instagram.com/realpotap
Потап / instagram.com/realpotap

"Лишние волосы на голове собирает много бактерий, а для барбершопов сейчас не время. Продумай о своем карантинном имидже, как я", — говорил Потап в рекламе.

А этот лысый, хоть и не считает себя красавцем, но точно один из самых известных в Украине. Еще бы! Его лысину поцеловал сам президент Украины. Это комик и телеведущий Евгений Кошевой. 20 лет назад он побрил голову ради пародии на певца Александра Розенбаума, но потом решил поддерживать стиль. Теперь его лысина — постоянный повод для шуток и насмешек.

Евгений Кошевой / © kvartal95.com
Евгений Кошевой / kvartal95.com

Еще один известный украинский "лысун" — ярый интервьюер Дмитрий Гордон. Волосы этого мужчины начали редеть сразу после армии. Но с тех пор как впервые полностью побрил голову, Гордон не жалеет.

Дмитрий Гордон / © gordondmytro
Дмитрий Гордон / gordondmytro

"Во-первых, экономия на расческах. Во-вторых, когда ветер, не надо расчесывать растрепанные волосы. В-третьих, не надо стричься, но правда есть минус — надо бриться. Но все равно плюсов больше", — уверен ведущий.

И завершает топ украинских "лысунов" танцор и ведущий шоу "Твой день" на "1+1" Влад Яма. Впервые он побрил голову 15 лет назад — во время первого сезона "Танців з зірками", где был в паре с Натальей Могилевской.

© instagram.com/vladyama_official
instagram.com/vladyama_official

И хотя сначала волновался, как к лысому "балльнику" отнесутся зрители, возможно, именно лысина помогла ему стать заметным на паркете и навсегда стала частью его имиджа.

Напомним, ранее в мире отпраздновали День без косметики. Мы показали вам, как выглядят украинские звезды без макияжа.

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