День лысины: топ самых известных лысых украинских звезд

Многие из знаменитостей гордятся своей лысиной.

Ее называют признаком ума и сексуальности — все это о лысине. Сегодня неофициальный праздник — День лысины.

Предлагаем вашему вниманию топ самых сексуальных "лысунов" страны и не только, и как они относятся к своей прическе, или же — ее отсутствию.

Брюс Уиллис, Джейсон Стэтхэм, Вин Дизель и Зинедин Зидан — одни из самых знаменитых и сексуальных мужчин планеты. И такой популярности они, среди прочего, должны быть благодарны своей лысине. Ведь именно лысина объединяет этих красавчиков.

Действительно ли лысина помогает Владу Яме покорять женские сердца

Это доказывают и украинские "лысуны". А их среди наших звезд немало. Один из самых популярных — артист и продюсер Алексей Потапенко. За 20 лет на сцене его ни разу не видели с волосами. Сам артист как-то пошутил: роскошную шевелюру, которой мог похвастаться в 18, съела краска. Но своей лысиной Потап гордится. Даже сделал ее фишкой социального ролика во время строгого карантина.

Потап / instagram.com/realpotap

"Лишние волосы на голове собирает много бактерий, а для барбершопов сейчас не время. Продумай о своем карантинном имидже, как я", — говорил Потап в рекламе.

А этот лысый, хоть и не считает себя красавцем, но точно один из самых известных в Украине. Еще бы! Его лысину поцеловал сам президент Украины. Это комик и телеведущий Евгений Кошевой. 20 лет назад он побрил голову ради пародии на певца Александра Розенбаума, но потом решил поддерживать стиль. Теперь его лысина — постоянный повод для шуток и насмешек.

Евгений Кошевой / kvartal95.com

Еще один известный украинский "лысун" — ярый интервьюер Дмитрий Гордон. Волосы этого мужчины начали редеть сразу после армии. Но с тех пор как впервые полностью побрил голову, Гордон не жалеет.

Дмитрий Гордон / gordondmytro

"Во-первых, экономия на расческах. Во-вторых, когда ветер, не надо расчесывать растрепанные волосы. В-третьих, не надо стричься, но правда есть минус — надо бриться. Но все равно плюсов больше", — уверен ведущий.

И завершает топ украинских "лысунов" танцор и ведущий шоу "Твой день" на "1+1" Влад Яма. Впервые он побрил голову 15 лет назад — во время первого сезона "Танців з зірками", где был в паре с Натальей Могилевской.

instagram.com/vladyama_official

И хотя сначала волновался, как к лысому "балльнику" отнесутся зрители, возможно, именно лысина помогла ему стать заметным на паркете и навсегда стала частью его имиджа.

Напомним, ранее в мире отпраздновали День без косметики. Мы показали вам, как выглядят украинские звезды без макияжа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку