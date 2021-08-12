Дочь Эминема в бикини похвасталась пышным бюстом и аппетитными бедрами

Хейли Джейд Скотт показала, как отдыхала на яхте.
Единственная биологическая дочь известного американского рэпера Эминема — Хейли Джейд Скотт — вызвала фурор снимками в бикини.
В фотоблоге 25-летняя красавица разместила фотографии с отдыха на яхте. На них девушка появилась в купальнике — лимонном лифе и красочных трусиках.
Хейли соблазнительно позировала на коленях, засветив пышный бюст, плоский животик и аппетитные бедра. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и бусами.
"Эй, капитан", — написала дочь звезды.
Публикация вызвала фурор в Сети. В комментариях пользователи оставили ряд приятных сообщений.
- Какая красивая!
- Вау! Роскошное тело
- Секси
- Горячая крошка
Напомним, ранее дочь Эминема в пикантном бикини засветила упругий пресс. Девушка сфотографировала себя в ванной.