Дочь Эминема в бикини похвасталась пышным бюстом и аппетитными бедрами

Дочь Эминема в бикини похвасталась пышным бюстом и аппетитными бедрами

Хейли Джейд Скотт показала, как отдыхала на яхте.

Единственная биологическая дочь известного американского рэпера Эминема — Хейли Джейд Скотт — вызвала фурор снимками в бикини.

В фотоблоге 25-летняя красавица разместила фотографии с отдыха на яхте. На них девушка появилась в купальнике — лимонном лифе и красочных трусиках.

instagram.com/hailiejade

Хейли соблазнительно позировала на коленях, засветив пышный бюст, плоский животик и аппетитные бедра. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и бусами.

instagram.com/hailiejade

"Эй, капитан", — написала дочь звезды.

Публикация вызвала фурор в Сети. В комментариях пользователи оставили ряд приятных сообщений.

Какая красивая!

Вау! Роскошное тело

Секси

Горячая крошка

Напомним, ранее дочь Эминема в пикантном бикини засветила упругий пресс. Девушка сфотографировала себя в ванной.

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