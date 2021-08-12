Гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют улучшить наши мечты.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 августа 2021 рассказывает, что Рак следует пробивать путь к успеху, а Львам следует открыть сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева кубков"

Двигайтесь навстречу своему сердцу. В отношениях прислушайтесь к интуиции. А на работе будьте осторожны со своими эмоциями — они могут мешать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В любви все может перевернуться с ног на голову. На работе позаботьтесь о запасном варианте.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Страшный суд"

Научитесь отвечать за свои слова и поступки. В отношениях помните и о чувствах второй половинки. На работе не наделайте ошибок.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз мечей"

Пробивайте путь к успеху вашим интеллектом. В отношениях займитесь чем-то интересным вместе. А на работе продемонстрируйте профессионализм и упорство.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Открывайте иногда свое сердце. В любви делайте приятные сюрпризы второй половинке. На работе прислушивайтесь к советам внутреннего голоса.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Относитесь к людям так, если бы хотели, чтобы относились к вам. В отношениях сбалансируйте чувства и разум. На работе избегайте конфликтов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Пришло время задуматься над своей жизнью. В отношениях возьмите паузу. А на работе вам необходим отдых.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Слушай своего тела и своего сердца. В любви услышьте голос интуиции. А на работе найдите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В отношениях не стоит конфликтовать. На работе появится немало новых вызовов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но вы знаете как действовать дальше. В отношениях не закрывайте глаза на очевидное. На работе появятся конфликтные ситуации.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди — много новых открытий. В отношениях открывайте новые грани. В рабочих вопрос попробуйте что-то новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева пентаклей"

Приобретайте новые вершины. В отношениях пройдите проверку на прочность. В движении по карьерной лестнице не совершайте остановок.

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