Швейцария ввела санкции против Беларуси: чего коснулись ограничения

Швейцария ввела санкции против Беларуси: чего коснулись ограничения

Новые меры ограничивают торговлю различными нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачной продукции.

Швейцария вслед за ЕС ужесточила экономические санкции против Беларуси, введя контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.

Об этом пишет "Интерфакс".

Они включают контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе. Новые санкции вводятся в отношении товаров, которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата Интернет- и телефонной связи. Новые меры ограничивают торговлю различными нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачной продукции.

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Вводятся ограничения на предоставление и торговлю финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и другим государственным органам и учреждениям.

Также Швейцария включила в санкционный список предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

Напомним:

Крупнейший в истории пакет санкций против белорусского режима ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания.

ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания. Между тем режим Лукашенко в ответ продолжает пропускать через границу нелегальных мигрантов. Поэтому Польша в очередной раз заявила о рекордном количестве перехваченных беженцев на границе. Латвия собирается объявить на белорусской границе чрезвычайное положение. Литва уже несколько дней категорически отказывается принимать мигрантов.

Новости мира: сразу три страны ввели санкции против режима Лукашенко

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