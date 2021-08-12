В России разбился вертолет с туристами: есть жертвы

Продолжаются поиски выживших.
В России на Камчатке разбился вертолет Ми-8, семь человек выжили после падения.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Вертолет разбился в Кроноцком заповеднике.
"Выжившими подняты семь человек", — сказал источник, отметив, что поиски остальных продолжаются. Ребенок был среди пассажиров вертолета, упавшего на Камчатке. Двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительным данным, на борту было от 14 до 17 человек.
На место происшествия вылетел борт Центра медицины катастроф, а в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.
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