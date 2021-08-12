"План уничтожения Америки": Трамп раскритиковал инфраструктурный проект Байдена

Республиканец считает, что это - атака на американскую мечту

Бюджетные предложения президента США Джо Байдена о развитии инфраструктуры представляют собой "план уничтожения Америки".

Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

"Пока вы все спали, радикально настроенные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки на сумму 3,5 трлн долларов. Это законотворчество - это атака на наш народ, сообщество и американскую мечту", — считает республиканец.

По его мнению, реализация подобного плана приведет к повышению налогов и цен на многие повседневные товары. "Америка, тебя грабят при свете дня, время очнуться!" - резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил инфраструктурный законопроект в размере 1,2 трлн долларов США. Подавляющее число голосов в законодательном органе проголосовало за законопроект, благодаря которому будут профинансированы дороги, мосты, железнодорожная сеть и электросети.

Ранее Трамп пожурил Байдена за "Северный поток-2".

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