Трамп пожурил Байдена за "Северный поток-2"

Трамп внезапно заявил, что "остановил" строительство проекта.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что глава Белого дома Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода "Северный поток-2", это, по его мнению, позволит РФ получать "миллиарды и миллиарды долларов".

Об этом пишет "Интерфакс".

Трамп внезапно сказал, что "остановил" строительство проекта, а Байден допустил, что газопровод будет достроен "через пару месяцев". Бывший президент напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США расходуют "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.

Также он вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными, назвав выборы "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

Главы США и Германии обнародовали декларацию об условиях использования "Северного потока-2"

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