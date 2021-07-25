Трамп пожурил Байдена за "Северный поток-2"

Трамп внезапно заявил, что "остановил" строительство проекта.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что глава Белого дома Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода "Северный поток-2", это, по его мнению, позволит РФ получать "миллиарды и миллиарды долларов".
Об этом пишет "Интерфакс".
Трамп внезапно сказал, что "остановил" строительство проекта, а Байден допустил, что газопровод будет достроен "через пару месяцев". Бывший президент напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США расходуют "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.
Также он вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными, назвав выборы "самыми позорными и коррумпированными" в истории.
Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.
Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.
Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.