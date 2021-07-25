День работников торговли: история праздника и поздравления в стихах

Сегодня поздравления принимают все, чьи специальности непосредственно связаны со торговой отраслью.

В Украине сегодня, 25 июля, отмечается День работников торговли. В Украине работают более 900 тысяч продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков и более 60 тысяч объектов ресторанного хозяйства. По меньшей мере 3,5 млн человек задействованы в этой сфере. Сегодня прекрасный повод поздравить своих близких и знакомых с профессиональным праздником.

История праздника

День работников торговли установлен Указом Президента № 427/95 от 5 июня 1995 года. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля, начиная с 1996 года. До этого работники торговли отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ.

Сегодня поздравления принимают все, чьи специальности непосредственно связаны с торговой отраслью.

Как поздравить специалистов в этот день

Работников сферы торговли можно оригинально поздравить, пожелал им безумных шопоголиков, чтобы у них покупали как можно больше товаров и спрос на них не заканчивался.

К примеру американская актриса Сара Джессика Паркер обожает тратить огромные суммы на брендовую обувь — в ее коллекции уже несколько сот пар туфель, самые дешевые из которых стоят около ста долларов. "Я думаю так: почему бы мне, трудоголику, и не вознаградить себя еще одной парой туфель?" — признается она.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Кто уже точно не знает проблемы "нечего надеть", так это звезда сериала "Сплетница", американская актриса Блейк Лайвли. Ее страсть — ботинки и джинсы. В коллекции актрисы насчитывается около трехсот пар обуви, большая часть из которых — от Christian Louboutin. Французский дизайнер Кристиан Лубутен даже назвал модель туфель в честь Блейк. А в гардеробе девушки можно насчитать более сотни пар джинсов, причем их бренд и цена не имеют значения для звезды, главное, чтобы они на ней идеально сидели.

А британская дизайнер Виктория Бекхэм признается, что тратит на обновление гардероба не менее 1,5 млн долларов ежегодно. Большая часть этой суммы идет на приобретение сумок Hermès, которые звезда собирает от самой юности, их в коллекции уже более 150.

Associated Press

Кто еще может пополнить ряды образцовых шопоголиков? Бейонсе (за 1 млн долларов певица купила автомобильный фургон с аудиосистемой, Wi-Fi и санузлом), Селин Дион (увлажнитель воздуха обошелся певице в 2 миллиона), Майк Тайсон (приобрел джакузи за 2 миллиона долларов), Рэйчел Хантер (за будку для своей любимой овчарки актриса заплатила 15 тыс. долларов), Канье Уэст (сватаясь к Ким Кардашьян, он подарил ей сеть закусочных Burger King, заплатив за десять кафе 7,5 млн долларов), Джессика Симпсон (подарила своему бойфренду Тони Ромо моторную лодку за 100 тыс. долларов, что не помешало ему тут же ее бросить), Дэниел Рэдклифф (купил матрас по 17 тыс. долларов) и др.

Поэтому пожелаем всем работникам торговли больше таких щедрых клиентов!

Поздравления в стихах

Быть работником торговли —

Не такой простой удел!

У работника торговли

Очень много важных дел:



Знать все тонкости товара,

Изучить ассортимент.

На вопросы чтобы можно

Было дать ответ в момент.



С Днем работников торговли

Поздравляю от души.

На своем рабочем месте

Вы, ребята, хороши.



Пусть не будет злых клиентов,

Жадных и скупых зануд.

И прибавит вам финансов

Ваш нелегкий честный труд!

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