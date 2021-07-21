Меркель обсудила с Путиным "Северный поток — 2" и транзит газа через Украину

Меркель обсудила с Путиным "Северный поток — 2" и транзит газа через Украину

Также собеседники обсудили выполнение Минских соглашений.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили транзит газа через Украину и газопровод "Северный поток – 2".

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

"Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Кроме того, обсуждались энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток — 2", — говорится в сообщении.

Также Путин и Меркель обсудили "двусторонние вопросы", но о чем именно шла речь, в пресс-службе не уточняют.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток - 2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

Новости мира: "Северный поток-2" – пошли ли на взаимные уступки Германия и США

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку