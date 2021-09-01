Дуэйн "Скала" Джонсон показал своего двойника

Человек невероятно похож на звезду.

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон, который не так давно не влез в эксклюзивный спорткар на съемках фильма, узнал, что у него есть двойник.

Так, актер выложил на своей странице в Twitter фото мужчины, который невероятно похож на него.

"О, черт побери! Ух ты. Парень слева на фото гораздо круче. Береги себя, брат, и спасибо тебе за твою службу", — написал актер под фото.

Дуэйн Джонсон и его двойник / twitter.com/THEROCK

Поклонники в комментариях назвали мужчин близнецами, которых разлучили в детстве. Они удивились тому, как сильно могут быть похожи между собой чужие люди:

Близнецы!

Одно лицо!

Невероятно похожи!

Отметим, что мужчину, который изображен на фотографии, зовут Эрик Филдс. В реальной жизни он на пять сантиметров ниже, чем Дуэйн. Кстати, Джносон отметил, что не против однажды встретиться с Эриком, выпить с ним текилы своего собственного бренда.

Напомним, недавно о своем двойнике узнала и Настя Каменских. Наша звезда очень похожа на румынскую исполнительницу Елену Апостелян, известную многим под псевдонимом INNA.

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