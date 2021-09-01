Лукашенко и Путин осенью планируют утвердить союзные программы России и Беларуси

В обоих государствах должно появиться общее экономическое пространство и единая система налогообложения.

На заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое планируется провести в октябре-ноябре 2021 года, будут утверждены программы, которые предусматривают образование общего экономического пространства Беларуси и Российской Федерации.

Как сообщает БЕЛТА, об этом в среду, 1 сентября, во время рабочей поездки в Бобруйск заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут болтать, что сдаем суверенитет и независимость и т.д.): мы более трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу — сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве", — напомнил белорусским журналистам Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что в правительствах обеих стран было разработано более 30 так называемых дорожных карт, касающихся развития сотрудничества по различным направлениям. В конце концов они превратились в 28 союзных программ, реализация которых предусматривает углубленное сотрудничество в налоговой сфере и формирование общего экономического пространства.

Утверждение этих программ на президентском уровне планируется на Высшем государственном совете Союзного государства, заседание которого намерены провести в октябре — ноябре.

"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры Лукашенко и Путина, — ТСН), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем Госсовете", — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, 9 сентября президент РФ Путин с самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко собрались подписать указ об интеграции двух стран.

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