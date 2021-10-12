Экс-"ВИА Гра" Котова впервые призналась, что из группы ее "выжила" Джанабаева

Конфликт произошел из-за Валерия Меладзе.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова впервые рассказала, почему на самом деле в свое время оставила популярное женское трио.

По словам Котовой, ее из коллектива "выжила" другая участница Альбина Джанабаева. В интервью программе "Главный вопрос" Котова поделилась, что попала в "ВИА Гру", когда из нее ушла Вера Брежнева и в составе остались Меседа Багаудинова и Альбина Джанабаева.

"С Меседой у нас были дружеские отношения, а с Альбиной мы ... Я только пришла, новый человек. Есть люди, которые новых людей совсем не воспринимают адекватно. Альбина относилась достаточно сдержанно. Справишься, так справишься. У нас был конфликт с Альбиной достаточно серьезный. Альбина приревновала меня к Валерию Меладзе", — призналась Котова.

Меседа Багаудинова, Татьяна Котова, Альбина Джанабаева

Она вспомнила ужин за одним столом с Константином и Валерием Меладзе, Дмитрием Костюком и Альбиной. На то время Татьяна работала в группе уже два месяца. Константин Меладзе спросил ее, может ли он чем-то помочь.

На это Котова ответила, что очень хочет научиться делать такие же подводки к песням, как это делает Валерий Меладзе на своих концертах, прежде чем исполнить их. На что Валерий Меладзе пошутил: "Я здесь остановился в гостинице, приходи".

"Альбина восприняла эту шутку достаточно агрессивно. Мы начали часто ссориться. Она искала любой подвох во всем и рассказывала это продюсеру и причем многое было преувеличено. Я уже не выдерживала с Альбиной все эти схватки и ситуации. Я все это сказала продюсеру. И продюсер сказал: "Давай подумаем, как можно сделать и ты пойдешь уже другой дорогой. Мы договорились, что пройдет время и мы так сделаем, что я буду в сольном творчестве а все остальные, кто остался, они остались на своих местах", — подытожила Котова.

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