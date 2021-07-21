Экс-жена Узелкова очаровала роскошным видом и стальным прессом

Знаменитость посетила светское мероприятие.

Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, недавно ошарашила фигурой в бикини, снова потрясла внешним видом.

Так, на днях фитнес-тренер побывала на дне рождения певицы Laura Marti, которое артистка организовала на природе. Для выхода на мероприятие Марина надела белые брюки с принтом с высокой талией и белый топ с воланами.

instagram.com/uzelkova.marina

Наряд Боржемской хорошо подчеркнул ее прокачанный пресс.

"День рождения Laura Marti в красивом месте на берегу Днепра. Что еще нужно для прекрасного вечера", — подписала снимки тренер.

instagram.com/uzelkova.marina

В свою очередь, фаны Боржемской не удержались и засыпали ее комплиментами.

Марина, вы отлично выглядите! Роскошно!

Прекрасны, волшебны, просто нет слов

Замечательная, как всегда

Напомним, что ранее экс-супруга Узелкова похвасталась идеальной фигурой в купальнике. Тренер показала фото из отпуска.

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