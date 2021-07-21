Экс-жена Узелкова очаровала роскошным видом и стальным прессом

Знаменитость посетила светское мероприятие.
Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, недавно ошарашила фигурой в бикини, снова потрясла внешним видом.
Так, на днях фитнес-тренер побывала на дне рождения певицы Laura Marti, которое артистка организовала на природе. Для выхода на мероприятие Марина надела белые брюки с принтом с высокой талией и белый топ с воланами.
Наряд Боржемской хорошо подчеркнул ее прокачанный пресс.
"День рождения Laura Marti в красивом месте на берегу Днепра. Что еще нужно для прекрасного вечера", — подписала снимки тренер.
В свою очередь, фаны Боржемской не удержались и засыпали ее комплиментами.
- Марина, вы отлично выглядите! Роскошно!
- Прекрасны, волшебны, просто нет слов
- Замечательная, как всегда
Напомним, что ранее экс-супруга Узелкова похвасталась идеальной фигурой в купальнике. Тренер показала фото из отпуска.