Новый глава МВД назвал предварительные причины аварии на химзаводе Ровно

Все химически опасные объекты Украины первой и второй степени химической опасности ждут проверки.

Предварительными причинам разгерметизации трубопровода нитрозных газов с их выбросом в атмосферу на частном акционерном обществе "Ривнеазот" 20 июля считают несоответствие материала трубопровода, заявленным характеристикам производителя, или коррозию участка трубопровода.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства.

Он напомнил, что после инцидента персонал "РивнеАзота "оперативно ликвидировал утечку газа. Производственный процесс не останавливался, а пострадавших от загрязнения на территории не зафиксировано. Согласно информации ГСЧС, выбросы газов не несут опасности для жизни и здоровья населения.

"Если мы говорим о причинах, то само предприятие функционирует с 1969 года. По предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопроводов не происходило последнее десятилетие. Поэтому предварительные причины могут быть — несоответствие материалов трубопровода, заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода", — сказал глава МВД.

Окончательные выводы, по словам Монастырского, сделает комиссия, которая сейчас работает на месте. Полиция внесла дело в ЕРДР, ход расследования контролирует ГУ Нацполиции Украины.

"Какие рекомендации. Считаем необходимым поручить Гоструда, ГСЧС и Госэкологии проведения внеплановых проверок всех химически опасных объектов первой и второй степени химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий", — подытожил он.

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