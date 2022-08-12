"Евровидение-2023": названы 7 городов, где может состояться конкурс

Британский общественный вещатель BBC и Европейский языковой союз (EBU) объявили шорт-лист городов, где может состояться песенный конкурс "Евровидение-2023".

Примечательно, что столицы, Лондона, в списке нет.

Так, в список попали 7 городов: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Среди них организаторы музыкального первенства выберут один город, о чем объявят осенью.

Об этом говорится на официальной странице конкурса в Instagram.

Заметим, заявки подали 20 городов. В лонг-лист попали также Абердин, Белфаст, Кардифф, Лондон и Ноттингем.

Города выбрали, учитывая ряд требований. Так, среди них были такие: площадка, которая вместит не менее 10 000 зрителей, прессцентр на 1500 журналистов и международный аэропорт в городе.

Напомним, ранее в EBU заявили, что в Украине не может быть проведен конкурс, поскольку "не все условия могут быть выполнены". Со своей стороны министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с таким решением и требовал дополнительных переговоров. Ткаченко подготовил обращение в ЕМС, однако организаторы не изменили своего решения.

В результате Европейский языковой союз, Суспильне и ВВС договорились провести конкурс в Великобритании, но от имени Украины.

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