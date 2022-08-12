"Євробачення-2023": названо 7 міст, де може відбутися конкурс

Британський суспільний мовник BBC та Європейська мовна спілка (EBU) оголосили шортлист міст, де може відбутися пісенний конкурс "Євробачення-2023".

Цікаво, що столиці, Лондона, у списку немає.

Так, до списку потрапили 7 міст: Бірмінґем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл та Шеффілд. Серед них організатори музичної першості оберуть одне, про що оголосять восени.

Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Зауважимо, заявки подали 20 міст. До лонглиста потрапили також Абердін, Белфаст, Кардіфф, Лондон, та Ноттінгем.

Міста обрали, зважаючи на низку вимог. Так, серед них були такі: майданчик, який вмістить не менше 10 000 глядачів, пресцентр на 1500 журналістів та міжнародний аеропорт у місті.

Нагадаємо, раніше в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані". Зі свого боку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагав додаткових перемовин. Ткаченко підготував звернення до ЄМС, втім, організатори не змінили свого рішення.

У результаті, Європейська мовна спілка, Суспільне та ВВС домовилися провести конкурс у Великій Британії, але від імені України.

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