Офіційно: "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії, але від імені України

Так, Європейська мовна спілка, Суспільне та ВВС домовилися провести конкурс у цій країні, втім, від імені України.

Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Фото: instagram.com/eurovision

Зі свого боку, Суспільний мовник повідомив, що Україна, як країна-переможниця, автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

"Внаслідок обговорень ЄМС запросила британського суспільного мовника ВВС, учасник від якого посів друге місце на конкурсі 2022 року, виступити організатором 67-го пісенного конкурсу "Євробачення". Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть із ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що місто-господар наступного року буде обрано найближчими місяцями в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення заходу стануть відомі згодом, як і логотип.

Нагадаємо, нещодавно в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, зазначивши, що через війну неможливо гарантувати учасникам та гостям безпеку. Зі свого боку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням, та вимагав додаткових перемовин. Ткаченко підготував звернення до ЄМС, втім, організатори не змінили свого рішення.

Згодом уряд Великої Британії звернувся до Європейської мовної спілки з проханням ще раз розглянути Україну як місце для проведення "Євробачення-2023".

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