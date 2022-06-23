"Євробачення-2023" не відбудеться в Україні: EBU офіційно підтвердила своє рішення

Європейська спілка телебачення і радіомовлення опублікувала фінальне рішення щодо проведення конкурсу "Євробачення-2023".

Так, в EBU оголосили, що провести наступний конкурс в Україні неможливо.

Про це йдеться в офіційній заяві.

"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що конкурс пісні "Євробачення 2023" не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року. Рішення було продиктовано обов'язком EBU забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку та безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно в країні, яка приймає", – йдеться у повідомленні.

Організатори також додали, що зазвичай для роботи на конкурсі акредитовано щонайменше 10 000 осіб, зокрема знімальна група та журналісти, а сам захід відвідує ще близько 30 000 фанатів з усього світу. Втім, через війну в Україні делегації "неохоче їхатимуть на конкурс".

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Крім того, у повідомленні зазначається, що на це рішення вплинуло те, що в Україні серйозний ризик повітряних нальотів/атак з літаків або атак з використанням безпілотників або ракет, які можуть призвести до значних жертв.

Також, Спілка звернулася до незалежних експертів з питань безпеки, які вказали, що контрзаходи, запропоновані для пом’якшення загроз, були недостатніми для міжнародного публічного заходу. А оцінка ризику події з масовими жертвами через війну "висока".

"EBU з жалем ухвалив рішення про перенесення заходу до іншої країни і продовжить обговорення питання про пошук потрібного місця для проведення "Євробачення" наступного року", – підсумували організатори.

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Нагадаємо, нещодавно в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані". Зі свого боку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагав додаткових перемовин.

Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький. Втім, організатори не змінили свого рішення.

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