Юморист поделился, почему комики идут в вокалисты.

Известный украинский комик и победитель проекта "Танці з зірками" Игорь Ласточкин подумал о карьере певца.

В программе "Світське життя" тренер "Лиги Смеха" признался, что думал о карьере исполнителя, ведь в детстве пел в хоре, а сейчас играет на укулеле. Впрочем, звезда отметил, что пока не планирует выходить на сцену в другом амплуа. Знаменитость считает, что юмористы идут в певцы только ради денег.

"Я еще в первом классе ходил на хор. Мне сказали, что есть слух, все нормально. Юмористы идут в вокал из-за меркантильных соображений, потому что там надо придумать 5-6 песен и все", — поделился шоумен.

Ласточкин добавил, что может споет, когда исчерпает свой талант в юморе.

Напомним, ранее Илона Гвоздева ответила, почему не взяла в кумовья звездных коллег — Ткача и Ласточкина. Также звезда поделилась, вмешиваются ли ее мама и свекровь в воспитание детей.

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