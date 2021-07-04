Гуморист поділився, чому коміки йдуть у вокалісти.

Відомий український комік та переможець проєкту "Танці з зірками" Ігор Ласточкін поміркував про кар'єру співака.

У програмі "Світське життя" тренер "Ліги Сміху" зізнався, що замислювався про кар'єру виконавця, адже в дитинстві співав у хорі, а зараз грає на укулеле. Втім, зірка зазначив, що поки що не планує виходити на сцену в іншому амплуа. Знаменитість вважає, що гумористи йдуть у співаки лише заради грошей.

"Я ще в першому класі ходив на хор. Мені сказали, що є слух, все нормально. Гумористи йдуть у вокал з меркантильних міркувань, тому що там треба вигадати 5-6 пісень і все", – поділився шоумен.

Ласточкін додав, що може заспіває, коли вже вичерпає свій талант у гуморі.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова відповіла, чому не взяла у куми зіркових колег – Ткача та Ласточкіна. Також зірка поділилася, чи втручаються її мама та свекруха у виховання дітей.

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