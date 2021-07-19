Кристен Стюарт поженилась со сценаристкой Дилан Майер — СМИ

Влюбленных заметили папарацци с кольцами на безымянных пальцах.

Американская актриса, звезда "Сумерек" Кристен Стюарт, похоже, поженилась со своей любимой, сценаристкой Дилан Майер.

Влюбленных заметили папарацци с кольцами на безымянных пальцах. Об этом пишет издание Mirror, которое и опубликовало фотографии пары. На снимке, который сделали фотографы в аэропорту Лос-Анджелеса 8 июля, 31-летняя знаменитость и ее партнерша с одинаковыми кольцами на левой руке идут с ручной кладью.

В сообщении также говорится, что в 2019-м Стюарт говорила, что ей не терпится сделать предложение Дилан: "Совершенно верно. Я не могу, бл**ь, ждать! Я хочу относиться к этому с умом, но считаю, что хорошие вещи происходят быстро".

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Заметим, в 2016-м Кристен совершила каминг-аут и заявила, что она бисексуалка. Роман с Дилан у актрисы закрутился в августе в 2019-м, после разрыва с новозеландской моделью Стеллой Максвелл. Через три месяца Стюарт официально подтвердила отношения, а также призналась, что готова к браку.

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Напомним, ранее Кристен Стюарт рассказала о своей ориентации и роли принцессы Дианы в "Спенсере". Актриса украсила обложку журнала InStyle.

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