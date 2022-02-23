Легендарная Шер назвала Путина "деспотом" и публично поддержала Украину

Артистка заявила, почему нужно остановить президента РФ.

Легендарная американская певица Шер поддержала Украину на фоне новостей о вторжении России в Украину и признании Путиным самопровозглашенных "ЛДНР".

Так, 75-летняя исполнительница, после объявления президентом Джо Байденом первых санкций против РФ, написала в своем Twitter, почему Украина важна для Америки. Она заявила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить США на колени.

"Почему Украина важна для США? Путинский деспот уничтожает героев. Если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят прекрасную возможность. Они распространяют ненависть, распределение, слабость", – заявила исполнительница.

Why Ukraine's Important 2.Putin's despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Severní Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees .They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) 23 февраля 2022

Читайте также: