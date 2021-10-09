Мама Камалии попала в ДТП — видео

Авария случилась на трассе Киев-Чернигов.

Мама и бывший продюсер украинской певицы Камалии — Инна Шмаренкова — попала в ДТП.

Авария случилась на трассе Киев-Чернигов. Как рассказала звезда в своем Instagram, водитель фуры наехал на авто Инны Петровны и скрылся с места аварии. К счастью, сама женщина травм не получила, но ее авто придется ремонтировать. Так, у машины оторвано зеркало и куча царапин. Камалия записала видео с места происшествия.

"На мамину машину на трассе Киев-Чернигов наехала фура и даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулем, но, Слава Господу Богу, не пострадала. Я уже не знаю, сколько ублюдков будут гонять на дороге, особенно на таких грузовых машинах. Постфактум, спасибо полиции, не заставили слишком долго ждать! Приехали через час. А на дороге со знаками 50 км/час и ремонт дороги, пока мы стояли и ждали полицию, аварийный знак умудрилась сбить машина", — сообщила артистка.

Заметим, это уже второй раз за год мама Камалии попадает в ДТП. Так, в мае она стала жертвой водительской неосторожности не из-за собственной вины. Машину женщины на скорости "подрезал" другой автомобиль.

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