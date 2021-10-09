Мама Камалії потрапила в ДТП – відео

Аварія сталася на трасі Київ-Чернігів.

Мама та колишня продюсерка української співачки Камалії – Інна Шмаренкова – потрапила у ДТП.

Аварія сталася на трасі Київ-Чернігів. Як розповіла зірка у своєму Instagram, водій фури наїхав на авто Інни Петрівни та втік з місця аварії. На щастя, сама жінка травм не отримала, але її авто доведеться ремонтувати. Так, у машини відірване дзеркало та купа подряпин. Камалія записала відео з місця події.

"На мамину машину на трасі Київ-Чернігів наїхала фура і навіть не зупинилася! Втекла з місця події! Мама була за кермом, але, Слава Господу Богу, не постраждала! Я вже не знаю, скільки виродків будуть ганяти на дорозі, особливо, на таких вантажних машинах. Постфактум, спасибі поліції, що не змусили надто довго чекати! Приїхали за годину. А на дорозі зі знаками 50 км/год і ремонт дороги, поки ми стояли і чекали поліцію, аварійний знак примудрилася збити машина", – повідомила артистка.

Зауважимо, це вже вдруге за рік мама Камалії потрапляє в ДТП. Так, у травні вона стала жертвою водійської необережності не через власну вину. Автомобіль жінки на швидкості "підрізало" інше авто.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання