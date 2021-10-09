Зірка "Венома" побився із фанатом

Інцидент стався через фотографію.
Популярний американський актор Вуді Гаррельсон побився із фанатом.
Інцидент стався у Вашингтоні у барі на даху розкішного готелю "Вотергейт". Як пише видання The Washington Post з посиланням на правоохоронців, відвідувач бару вирішив сфотографувати зірку серіалу "Справжній детектив" та "Венома" разом з його дочкою. Гаррельсон підійшов до нього і попросив видалити знімок.
Втім, п'яний чоловік почав перепалку і кинувся на Вуді. Він намагався схопити актора за шию, який у відповідь вдарив його кулаком. Потім відвідувач бару пішов до свого номера.
На думку слідчих, Гаррельсон діяв в порядку самооборони, жодних звинувачень не було пред'явлено. Свідків події було чимало, тому розслідування триває.
Читайте також: