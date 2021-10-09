Звезда "Венома" подрался с фанатом

Инцидент случился из-за фотографии.

Популярный американский актер Вуди Харрельсон подрался с фанатом.

Инцидент случился в Вашингтоне в баре на крыше роскошного отеля "Уотергейт". Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на правоохранителей, посетитель бара решил сфотографировать звезду сериала "Настоящий детектив" и "Венома" вместе с его дочерью. Харрельсон подошел к нему и попросил удалить снимок.

Впрочем, пьяный мужчина начал перепалку и бросился на Вуди. Он пытался схватить актера за шею, который в ответ ударил его кулаком. Затем посетитель бара ушел в свой номер.

Вуди Харрельсон / Associated Press

По мнению следователей, Харрельсон действовал в порядке самообороны, никаких обвинений не было предъявлено. Свидетелей происшествия было немало, поэтому расследование длится.

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