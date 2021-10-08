Адель впервые рассказала о знакомстве с бойфрендом: "Я была немного пьяна"

Также звезда прокомментировала свой неожиданный развод.

Популярная британская певица Адель рассказала о знакомстве с бойфрендом.

Так, артистка впервые за пять лет дала интервью и поделилась историями из жизни. В частности, в журнале Vogue артистка поделилась, что встретилась с Ричем Полом на вечеринке.

"Он всегда был рядом, я просто не видела его. Я была немного пьяна. Я сказала: "Ты хочешь заключить контракт со мной? Теперь я спортсменка". Он танцевал. Все остальные мужчины просто сидели сложа руки, а он танцевал", — вспомнила звезда.

Адель добавила, что все свидания, которые были до Пола, были ужасными. По ее словам, мужчины ненавидели, когда люди видели их рядом с Адель на улицах. Артистка добавила, что Рича это не смущает и он "забавный и умный".

Адель и Речь Пол / instagram.com/adele

Прокомментировала артистка и развод с бывшим мужем Саймоном Конекки. Адель призналась, что ей было стыдно, поскольку певицу учили "продолжать сохранять брак".

"Когда мне было 30 лет, моя жизнь рухнула. Просто мне это больше не подходило. Я просто плыла по течению и не была счастлива. Никто из нас не сделал ничего плохого и не причинил вреда. Я просто думала о том, что хочу, чтобы сын видел, как я люблю по-настоящему и как любят меня. Это действительно важно для меня. С тех пор я находилась в поисках истинного счастья", — призналась артистка.

Адель и Саймон Конекки

Не обошла знаменитость и тему своего экстремального похудения. Как рассказала звезда, у нее не было цели худеть, звезда начала тренироваться из-за тревожности.

"На тренировках я начала чувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о том, чтобы похудеть. Речь шла о том, чтобы становиться сильнее и уделять как можно больше времени себе каждый день без телефона. Я привыкла к этому. Я тренируюсь два или три раза в день. Утром я делаю силовые упражнения, а днем я обычно занимаюсь хайкингом или боксом, вечером я делаю кардио. Я занимаюсь с тренером", — добавила она.

instagram.com/adele

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