На звезду "Чудаков" Шона Макинерни напала акула

Актера укусила акула во время вейкбординга.

На американского актера, звезду "Чудаков" Шона Макинерни напала акула.

Так, во время съемок "Недели акул" для Discovery он упал с вейкбординга во время опасного трюка. Шон должен был прокатиться на доске в море, где кишит хищниками, но не справился с этим и упал в воду.

Несмотря на то, что Макинерни довольно быстро вытащили из воды, одна акула сильно укусила его за руку и повредила артерии и сухожилия. Об этом пишет издание The Sun, которое опубликовало снимки с зашитой рукой знаменитости.

Так, коллега актера, Стив-О прокомментировал: "Он был бы мертвым, если бы они не нырнули за ним так быстро". Со своей стороны Шон поделился, что знал, что его может укусить акула, впрочем, был убежден, что этого не произойдет.

Напомним, 78-летний Харрисон Форд получил травму во время съемок "Индиана Джонса". Актер повредил плечо.

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