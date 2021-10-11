Неузнаваема TAYANNA показала, как выглядела семь лет назад

Артистка поделилась архивной фотографией.
Украинская певица TAYANNA решила напомнить своим фанатам, как она выглядела семь лет назад.
В сторис на своей странице в Instagram исполнительница показала архивное фото, на котором изображена в черном соблазнительном наряде. На снимке видно, что звезда исполняет песни в честь новогодних праздников, ведь позади нее красуется елка.
К слову, артистку трудно узнать. На фотографии она предстает с черными короткими волосами и необычным для нее макияжем.
Кроме этого, TAYANNA подумала о своих практиках. Она считает, что именно они помогли ему научиться управлять своей жизнью.
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