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Неузнаваема TAYANNA показала, как выглядела семь лет назад

Неузнаваема TAYANNA показала, как выглядела семь лет назад

TAYANNA / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Артистка поделилась архивной фотографией.

Украинская певица TAYANNA решила напомнить своим фанатам, как она выглядела семь лет назад.

В сторис на своей странице в Instagram исполнительница показала архивное фото, на котором изображена в черном соблазнительном наряде. На снимке видно, что звезда исполняет песни в честь новогодних праздников, ведь позади нее красуется елка.

TAYANNA показала архивное фото / © instagram.com/tayanna_reshetnyak
TAYANNA показала архивное фото / instagram.com/tayanna_reshetnyak

К слову, артистку трудно узнать. На фотографии она предстает с черными короткими волосами и необычным для нее макияжем.

Кроме этого, TAYANNA подумала о своих практиках. Она считает, что именно они помогли ему научиться управлять своей жизнью.

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