Неузнаваема TAYANNA показала, как выглядела семь лет назад

Неузнаваема TAYANNA показала, как выглядела семь лет назад

Артистка поделилась архивной фотографией.

Украинская певица TAYANNA решила напомнить своим фанатам, как она выглядела семь лет назад.

В сторис на своей странице в Instagram исполнительница показала архивное фото, на котором изображена в черном соблазнительном наряде. На снимке видно, что звезда исполняет песни в честь новогодних праздников, ведь позади нее красуется елка.

TAYANNA показала архивное фото / instagram.com/tayanna_reshetnyak

К слову, артистку трудно узнать. На фотографии она предстает с черными короткими волосами и необычным для нее макияжем.

Кроме этого, TAYANNA подумала о своих практиках. Она считает, что именно они помогли ему научиться управлять своей жизнью.

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