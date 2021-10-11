Вера Брежнева показала семейную идиллию с Меладзе

Артистка продемонстрировала, как проводит время с мужем.

Певица Вера Брежнева не часто показывает общие фото с ее мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе.

Но на этот раз артистка в сторис на своей странице в Instagram решила приоткрыть завесу своей личной жизни.

Она показала, как проводит с мужем свободное время. Вера опубликовала фото, на котором мыло позирует с Константином. На снимке счастливая певица держит букет тюльпанов, которые ей подарил любимый.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

"Какой чудесный день!" — подписала фото артистка.

Похоже, влюбленные решили насладиться теплыми осенними днями и полюбоваться красивыми пейзажами.

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