Вера Брежнева показала семейную идиллию с Меладзе

Артистка продемонстрировала, как проводит время с мужем.
Певица Вера Брежнева не часто показывает общие фото с ее мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе.
Но на этот раз артистка в сторис на своей странице в Instagram решила приоткрыть завесу своей личной жизни.
Она показала, как проводит с мужем свободное время. Вера опубликовала фото, на котором мыло позирует с Константином. На снимке счастливая певица держит букет тюльпанов, которые ей подарил любимый.
"Какой чудесный день!" — подписала фото артистка.
Похоже, влюбленные решили насладиться теплыми осенними днями и полюбоваться красивыми пейзажами.
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