Віра Брежнєва показала сімейну ідилію з Меладзе

Артистка продемонструвала, як проводить час з чоловіком.

Співачка Віра Брежнєва не часто показує спільні фото з її чоловіком, композитором та продюсером Костянтином Меладзе.

Та цього разу артистка у сторіз на своїй сторінці в Instagram вирішила підняти завісу свого особистого життя.

Так, вона показала, як проводить з чоловіком вільний час. Віра опублікувала фото, на якому мило позує з Костянтином. На знімку щаслива співачка тримає букет тюльпанів, які їй подарував коханий.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / instagram.com/ververa

"Який чудовий день!" - підписала фото артистка.

Схоже, закохані вирішила насолодитися теплими осінніми днями та помилуватися гарними краєвидами.

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