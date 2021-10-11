Віра Брежнєва показала сімейну ідилію з Меладзе

Артистка продемонструвала, як проводить час з чоловіком.
Співачка Віра Брежнєва не часто показує спільні фото з її чоловіком, композитором та продюсером Костянтином Меладзе.
Та цього разу артистка у сторіз на своїй сторінці в Instagram вирішила підняти завісу свого особистого життя.
Так, вона показала, як проводить з чоловіком вільний час. Віра опублікувала фото, на якому мило позує з Костянтином. На знімку щаслива співачка тримає букет тюльпанів, які їй подарував коханий.
"Який чудовий день!" - підписала фото артистка.
Схоже, закохані вирішила насолодитися теплими осінніми днями та помилуватися гарними краєвидами.
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