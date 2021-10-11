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Сергей Бабкин шокировал сходством со звездой нашумевшего сериала "Игра в кальмара"

Сергей Бабкин шокировал сходством со звездой нашумевшего сериала "Игра в кальмара"

instagram.com/babkin_official

Артист сравнил фото себя и Ли Чон Че.

Украинский музыкант Сергей Бабкин сравнил себя со звездой нашумевшего сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че.

Так, фанаты исполнителя, которые просмотрели южнокорейскую картину, заметили сходство между знаменитостями, о чем и написали певцу в комментариях под одним из постов.

"Вы смотрели сериал "Игра в кальмара"? Вы — один в один похожи на главного героя. Вам так не кажется?" — написала подписчица.

Сергей не обошел эти сообщения вниманием и решил проверить. Бабкин создал коллажи, где сравнил себя и Ли, и опубликовал их в своем Instagram.

© instagram.com/babkin_official
instagram.com/babkin_official

"А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел?" — написал звезда.

© instagram.com/babkin_official
instagram.com/babkin_official

В ответ фолловеры отметили, что Бабкин — копия актера.

  • Легендарный корейский актер Сер Баб Кин
  • Он еще и двигается, как ты
  • Ого! Очень похожи
  • Да!!! Я тоже думаю, что похожи
  • Копия

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