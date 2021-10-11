Умер фронтмен "Мертвого півня" Мисько Барбара: жена музыканта рассказала подробности

14 ноября музыканту должно было исполнилось 50 лет.
В Харькове умер фронтмен известной группы "Мертвий півень", музыкант, актер Мисько Барбара.
Об этом сообщила жена исполнителя Светлана Олешко в комментарии "Украинской правде".
Светлана Олешко отметила, что Мисько Барбара скоропостижно скончался 11 октября. Он был здоровым и не болел. Однако накануне Барбаре было плохо и ему вызвали скорую, но медики ничего не диагностировали, а на следующее утро музыканта не стало. Точная причина смерти Барбары неизвестна, ее установит вскрытие.
14 ноября музыканту должно исполнилось 50 лет.
На Facebook-странице исполнителя украинцы уже пишут слова соболезнования.
Михаил Барбара родился 14 ноября 1971 во Львове. В 1989 году стал одним из основателей группы "Мертвий півень". Эта группа был популярна в 90-х годах, известные песни — "Мы умрем не в Париже", "Бютифул Карпаты". Михаил Барбара известен еще и как актер, несколько десятилетий до последнего времени он играл в харьковском театре "Арабески".
Напомним, на 83-м году жизни умер известный украинский народный синоптик Леонид Горбань.