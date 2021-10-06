Умер известный народный синоптик Леонид Горбань

Горбаня называли последним в Украине народным синоптиком, способным назвать точный прогноз на год вперед.

На 83-м году жизни скончался известный украинский народный синоптик Леонид Горбань.

Об этом сообщает Оbozrevatel со ссылкой на родных усопшего.

"Леонида Ивановича не стало 1 октября", — отметила невестка народного синоптика. Причины смерти пока называются.

Что известно о Леониде Горбане

Горбань известен многим украинцам благодаря своим точным длительным прогнозам погоды. Его называли единственным человеком в Украине, который мог назвать точный прогноз на год вперед (второй народный синоптик Валерий Некрасов скончался в 2015 году).

Как сообщает "Сегодня", Горбань жил под Киевом. Он по образованию не метеоролог, а профессиональный пожарный, имеющий 34 года военной выслуги.

Синоптик являлся автором нескольких книг, в том числе "Народный календарь погоды". Ее автор писал 30 лет и сумел издать лишь после развала СССР. Горбань вспоминал, что издавать книгу запретил отдел цензуры при райкоме компартии, назвав знания автора "поповщиной". Коммунистические цензоры даже грозились "сорвать погоны". Другая известная книга Горбаня — "Погода до 2030 года".

Синоптик использовал методику расчета долгосрочного прогноза, которым владел ученый-энциклопедист XVIII века Яков Брюс.

"Мои коллеги и начальство знали, что я занимаюсь расчетами, подсмеивались над этим. …Меня и шаманом начали в шутку называть, и Предсказамусом", — вспоминал он.

Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань еще успел назвать прогноз погоды на октябрь-2021.

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