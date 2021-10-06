Помер відомий народний синоптик Леонід Горбань

Горбаня називали останнім в Україні народним синоптиком, здатним назвати точний прогноз на рік вперед.

На 83-му році життя помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань.

Про це повідомляє Оbozrevatel з посиланням на рідних покійного.

"Леоніда Івановича Герасимчука 1 жовтня", — зазначила невістка народного синоптика. Причини смерті поки називаються.

Що відомо про Леоніда Горбаня

Горбань відомий багатьом українцям завдяки своїм точним тривалим прогнозам погоди. Його називали єдиною людиною в Україні, що могла назвати точний прогноз на рік наперед (другий народний синоптик Валерій Некрасов помер у 2015 році).

Як повідомляє "Сегодня", Горбань жив під Києвом. Він за освітою не метеоролог, а професійний пожежник, який мав 34 роки військової вислуги.

Синоптик був автором декількох книжок, зокрема "Народний календар погоди". Її автор писав 30 років і зумів видати лише після розвалу СРСР. Горбань згадував, що видавати книжку заборонив відділ цензури при райкомі компартії, назвавши знання автора "попівщиною". Комуністичні цензори навіть погрожували "зірвати погони". Інша відома кнжкка Горбаня — "Погода до 2030 року".

Синоптик використовував методику розрахунку довгострокового прогнозу, яким володів вчений-енциклопедист XVIII століття Яків Брюс.

"Мої колеги і начальство знали, що я займаюся розрахунками, підсміювалися над цим. ... Мене і шаманом почали жартома називати, і Предсказамусом", — згадував він.

Відзначимо, що народний синоптик Леонід Горбань ще встиг назвати прогноз погоди на жовтень-2021.

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання