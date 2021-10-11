Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного

Террористы обстреляли позиции ВСУ возле Южного и Крымского.

Сегодня, 11 октября, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

У Южного террористы обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Украинские бойцы открывали огонь, заставив противника прекратить свои атаки.

Напомним, что за прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска десять раз нарушали режим прекращения огня. Дважды было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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