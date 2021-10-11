Доба в ООС: окупанти поранили українського військового

Терористи обстріляли позиції ЗСУ біля Південного та Кримського.

Сьогодні, 11 жовтня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Біля Південного терористи обстріляли українські позиції із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я — задовільний.

Українські бійці відкривали вогонь у відповідь, змусивши противника припинити свої атаки.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська десять разів порушували режим припинення вогню. Двічі було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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