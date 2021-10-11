Померла зірка "Службового роману" Людмила Купіна

Акторки не стало на 77 році життя.
Померла зірка серіалу "Службовий роман", радянська акторка Людмила Купіна.
Причина смерті артистки не уточнюється, пише starhit.ru.
Однак відомо, що акторка заразилася коронавірусом в кінці вересня. Людмилу тоді госпіталізували до лікарні, але її стан лише погіршувався. Ураження легень спочатку становило 20%, потім - 76%.
Вранці 9 жовтня артистка померла на 77 році життя.
Зазначимо, Людмила Купіна знялася у понад 20 картинах. Вона зіграла співробітницю статистичної установи в "Службовому романі", Дашу в фільмі "Я тебе ніколи не забуду", Василину в "Трембіті".
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