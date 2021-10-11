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Умерла звезда "Служебного романа" Людмила Купина

Умерла звезда "Служебного романа" Людмила Купина

Умерла звезда "Служебного романа" Людмила Купина

Людмила Купина / kino-teatr.ru

Актрисы не стало 77 году жизни.

Умерла звезда фильма "Служебный роман", советская актриса Людмила Купина.

Причина смерти артистки не уточняется, пишет starhit.ru.

Людмила Купина / © kino-teatr.ru
Людмила Купина / kino-teatr.ru

Однако известно, что актриса заразилась коронавируса в конце сентября. Людмилу тогда госпитализировали в больницу, но ее состояние только ухудшалось. Поражение легких сначала составило 20%, затем — 76%.

Утром 9 октября артистка умерла на 77 году жизни.

Людмила Купина / © kino-teatr.ru
Людмила Купина / kino-teatr.ru

Отметим, Людмила Купина снялась более, чем в 20 картинах. Она сыграла сотрудницу статистического учреждения в "Служебном романе", Дашу в фильме "Я тебя никогда не забуду", Василису в "Трембите".

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