Невпізнанна TAYANNA показала, який вигляд мала сім років тому

Артистка поділилася архівною світлиною.
Українська співачка TAYANNA вирішила нагадати своїм фанам, який вона вигляд мала сім років тому.
У сторіз на своїй сторінці в Instagram виконавиця показала архівне фото, на якому зображена в чорному спокусливому вбранні. На знімку видно, що зірка виконує пісні на честь новорічних свят, адже позаду неї красується ялинка.
До слова, артистку важко упізнати. На світлині вона постає з чорним коротким волоссям та незвичним для неї макіяжем.
Окрім цього, TAYANNA поміркувала про свої практики. Вона вважає, що саме вони допомогли їй навчитися керувати своїм життям.
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