Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Невпізнанна TAYANNA показала, який вигляд мала сім років тому

Невпізнанна TAYANNA показала, який вигляд мала сім років тому

TAYANNA / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Артистка поділилася архівною світлиною.

Українська співачка TAYANNA вирішила нагадати своїм фанам, який вона вигляд мала сім років тому.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram виконавиця показала архівне фото, на якому зображена в чорному спокусливому вбранні. На знімку видно, що зірка виконує пісні на честь новорічних свят, адже позаду неї красується ялинка.

TAYANNA показала архівне фото / © instagram.com/tayanna_reshetnyak
TAYANNA показала архівне фото / instagram.com/tayanna_reshetnyak

До слова, артистку важко упізнати. На світлині вона постає з чорним коротким волоссям та незвичним для неї макіяжем.

Окрім цього, TAYANNA поміркувала про свої практики. Вона вважає, що саме вони допомогли їй навчитися керувати своїм життям.

Читайте також:

Наступна публікація