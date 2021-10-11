Невпізнанна TAYANNA показала, який вигляд мала сім років тому

Невпізнанна TAYANNA показала, який вигляд мала сім років тому

Артистка поділилася архівною світлиною.

Українська співачка TAYANNA вирішила нагадати своїм фанам, який вона вигляд мала сім років тому.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram виконавиця показала архівне фото, на якому зображена в чорному спокусливому вбранні. На знімку видно, що зірка виконує пісні на честь новорічних свят, адже позаду неї красується ялинка.

TAYANNA показала архівне фото / instagram.com/tayanna_reshetnyak

До слова, артистку важко упізнати. На світлині вона постає з чорним коротким волоссям та незвичним для неї макіяжем.

Окрім цього, TAYANNA поміркувала про свої практики. Вона вважає, що саме вони допомогли їй навчитися керувати своїм життям.

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