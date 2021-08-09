Никита Добрынин и Даша Квиткова набили парное тату

Пара увековечила свою любовь.

Украинский ведущий и экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена, победительница проекта Даша Квиткова сделали парные тату.

Влюбленные увековечили свою любовь минималистическими надписями на указательных пальцах. Супруги набили слово "LOVE". Так, шоумен сделал себе "lo" черной краской, а блогерша — "ve" красной. Когда пара держится за руки, складывается слово, которое в переводе означает "любовь".

instagram.com/kvittkova

Даша поделилась, что рисунки на теле они сделали еще давно, но не рассказывали фолловерам об этом. Впрочем, одна из подписчиц заметила тату на руке Квитковой и спросила.

Блогерша также оставила ссылку на пост тату-майстра, который опубликовали еще 1 мая в этом году. Вероятно, супруги сделали тату, когда Квиткова была на 7 месяце беременности.

Напомним, не так давно парные татуировки сделали Ксения Мишина и Александр Эллерт. Бывшие набили сердечки красного и зеленого цветов. Впрочем, в июле актриса объявила о разрыве их отношений.

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