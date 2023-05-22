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Обладатель "Оскара" Шон Пенн снимется в украинском фильме

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
406
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Обладатель "Оскара" Шон Пенн снимется в украинском фильме

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Актер примет участие в съемках военной ленты.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн снимется в украинском киноальманахе "Война глазами животных".

Знаменитость в ленте сыграет саунд-продюсера, который случайно стал свидетелем начала войны. Съемки картины пройдут в Украине и Лос-Анджелесе летом этого года.

Сам киноальмах "Война глазами животных" будет состоять из девяти короткометражных фильмов. Девятую, заключительную историю, где появится Шон Пенн, будет снимать режиссер Мирослав Слабошпицкий, автор фильма "Племя".

Шон Пенн / © Getty Images
Шон Пенн / Фото: Getty Images

"Я очень рад быть частью этого фильма. Для меня большая честь сотрудничать с невероятным актером, выдающимся человеком и одним из самых больших друзей Украины Шоном Пенном. Он был с нами во время атаки 24 февраля и исследует войну в Украине в своем документальном фильме. Его поддержка бесценна для нас и не может быть переоценена", — отметил Мирослав Слабошпицкий.

Постер фильма с Шоном Пэном / ©
Постер фильма с Шоном Пэном

Первый трейлер киноальманаха "Война глазами животных" презентовали на Берлинском кинофестивале. Тем временем премьера фильма запланирована на конец этого года и начало 2024-го. Показ фильма "Война глазами животных" пройдет в рамках одного из международных кинофестивалей.

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Дата публикации
Просмотры
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