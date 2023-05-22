Предательница Ани Лорак опозорилась новым циничным поступком в поддержку России

Певица-предательница Ани Лорак опозорилась новым циничным поступком, исполнительница финансово помогает России, которая развязала в Украине войну.

В своем Instagram исполнительница в канун Международного дня защиты детей объявила благотворительный сбор. Скандальная Ани Лорак призывает финансово помогать российскому фонду, который якобы опекается домами-интернатами. Между тем, страна-агрессор ежедневно терроризирует мирное население Украины, убивает невинных людей. От рук окупантов страдают в том числе и украинские дети.

Ани Лорак помогает России / Фото: instagram.com/anilorak

"Мое детство прошло в школе-интернате, я не понаслышке знаю проблемы и трудности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Давайте поможем детям, которым нужна наша поддержка", — написала скандальная артистка.

В целом фонд, которому предательница Ани Лорак призывает переводить деньги, помогает детям, которые пострадали от военных действий на Донбассе. Организация утверждает, что дети потеряли родных и свои дома именно из-за "украинских снарядов". Таким образом, Ани Лорак оправдывает преступления оккупантов на территории Украины, повторяет тезисы российской пропаганды о "восемь лет бомбили Донбасс" и занимается дискредитацией ВСУ.

Позиция Ани Лорак по поводу войны в Украине

Скандальная исполнительница жила и строила карьеру в стране-агрессоре России. Когда РФ начала полномасштабную войну в Украине, украинцы ждали поддержки Лорак. Они надеялись, что скандальная артистка будет рассказывать российской аудитории правду о преступлениях России. Однако только в марте прошлого года она опубликовала однин пост, где написала, что идет война в Украине, но даже не сказала, кто ее развязал. Однако концерты в российских городах предательница не собиралась отменять.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

В октябре прошлого года СНБО ввел санкции против Лорак за поддержку войны в Украине, которую развязала Россия. Уже в этом году певица-предательница побежала давать интервью пропагандистам, где говорила, что в Украине "случилось то, что случилось", и вообще — ее "выжили" из родной страны.

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