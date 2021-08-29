Оля Фреймут рассекретила, сколько зарабатывает в Instagram

Звезда рассказала, сколько стоит реклама в ее сторис.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая не так давно экспериментировала с прической, рассекретила, сколько зарабатывает благодаря Instagram.

Звезда в интервью "Big Money" рассказала, что ее страница в социальной сети приносит ей прибыль. У нее можно купить рекламу в сторис или в посте. Правда, публикация уже будет стоить дороже.

"Мы специально поставили высокие цены. Реклама в сторис стоит 700 долларов. Каждая следующая реклама также 700 долларов", — призналась телеведущая.

Кроме этого, Ольга рассказала, что не работает по бартеру. То есть, если ей предложат что-то прорекламировать взамен на какую-то услугу, то она откажется. Также звезда не ведет корпоративы. Хотя, если раньше она этим занималась, то ее услуги стоили 5-6 тыс долларов.

"Это мало. Мои коллеги за свои услуги берут гораздо больше денег", — призналась звезда, хотя конкретной фамилии не назвала.

Напомним, что Оля Фреймут считается экспертом по этикету. Хотя ее коллеги могут потроллить ведущую из-за этого. Недавно Оля Полякова с дочкой пошутили и показали, как не стоит пить пиво.

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